Zwolle huldigt voetballers van gepromoveerd PEC

De voetballers van PEC Zwolle worden zaterdag gehuldigd. Ze eindigden als tweede in de eerste divisie, en daarmee verzekerden ze zich van een terugkeer naar de Eredivisie, een jaar na degradatie. PEC maakte ook nog kans op de titel, maar die ging vrijdag naar Heracles Almelo. Beide clubs eindigden na 38 wedstrijden op 85 punten, maar de Almeloƫrs hadden een beter doelsaldo.

De huldiging is aan het einde van de middag in Park de Wezenlanden, net buiten het centrum van Zwolle en naast het provinciehuis. Het voorprogramma begint rond 17.00 uur met dj’s en artiesten. De huldiging zelf duurt van 18.00 tot ongeveer 19.00 uur. In 2014, toen PEC de KNVB-Beker won door in de finale van Ajax te winnen, werd de club ook gehuldigd in het park. Daar zijn ook boerenprotesten gehouden, en het Bevrijdingsfestival is er elk jaar.

Als PEC kampioen was geworden, zouden de spelers en staf ook een rondvaart door de Zwolse stadsgracht hebben gekregen.