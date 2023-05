Feest in Almelo na kampioenschap Heracles Almelo

In de binnenstad van Almelo op het Amaliaplein is het vrijdagavond feest nadat Heracles Almelo kampioen van de Keuken Kampioen Divisie is geworden. “De ontlading is heel groot”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Zowel politie als gemeente hebben vooralsnog geen berichten over ongeregeldheden. De woordvoerder van de gemeente zegt te hopen op een veilig en onvergetelijk feestje, vrijdagavond en zondag. De club wordt zondag gehuldigd in de binnenstad.

De ploeg van coach John Lammers won in eigen huis met 2-0 van Jong Ajax. Voor Heracles, dat vorig jaar degradeerde uit de Eredivisie, is het de vierde keer dat de club de titel in de eerste divisie pakt. Dat gebeurde eerder in 1962, 1985 en in 2005.

Concurrent PEC Zwolle won vrijdag ook, met 3-2 bij Helmond Sport, maar eindigt op basis van een slechter doelsaldo achter Heracles.