Felle brand legt strandtent in Overveen in de as

In strandtent Beachclub Bloomingdale aan de Zeeweg in Overveen is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Volgens de woordvoerster van veiligheidsregio Kennemerland gaat het om een “grote uitslaande brand”.

“De brandweer spreekt zelfs van een zeer grote brand. Dat betekent dat er veel materieel, personeel en water nodig zijn. We hebben daarom een watertransport opgezet”, vertelt ze. In verband met de brand is de Zeeweg afgesloten voor overig verkeer.

Volgens de woordvoerster zijn er geen gewonden gevallen en was er niemand aanwezig. “De strandtent moet als verloren beschouwd worden. De brandweer zorgt er nu voor dat het vuur niet overslaat naar de omgeving.” Over de oorzaak van de brand is op dit moment niets bekend, daar moeten politie en brandweer nog onderzoek naar doen.