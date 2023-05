Kampioen Heracles gehuldigd in centrum van Almelo

Voetbalclub Heracles Almelo, de kersverse kampioen in de Eerste Divisie, wordt zondagmiddag gehuldigd. Dat gebeurt in het centrum van de Twentse stad. De gemeente zegt dat het “een veilig en vooral onvergetelijk feest moet worden” en benadrukt daarom: “Dat kan alleen als iedereen zich respectvol naar elkaar gedraagt.”

De spelers en staf zouden om 15.00 uur bij het stadion van Heracles beginnen aan een rondrit door de stad, maar dat onderdeel is geschrapt vanwege een dodelijk ongeluk met een kampioenskar in Yerseke waarbij zaterdagmiddag een 5-jarig meisje omkwam. De selectie rijdt nu met de spelersbus vanaf het stadion rechtstreeks naar de binnenstad. Daar komen ze rond 16.30 uur aan bij een podium op het Marktplein in de binnenstad.

De Almeloƫrs pakten vrijdag de titel met een overwinning op Jong Ajax. Heracles eindigde in punten gelijk met PEC Zwolle, maar werd kampioen door een beter doelsaldo. De beide Overijsselse clubs spelen volgend seizoen in de Eredivisie.