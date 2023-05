Media: vliegtuigje met Nederlanders neergestort in Kroatië

Kroatische media melden dat zaterdagmiddag een klein sportvliegtuig is neergestort met Nederlanders aan boord. Volgens het Kroatische persbureau HINA zaten drie Nederlanders in het vliegtuigje dat is neergestort op de berg Kapeli in de provincie Lika-Senj. Het toestel was onderweg vanaf de Sloveense stad Maribor naar de Kroatische zuidelijke stad Pula.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet bevestigen of er Nederlanders aan boord zaten van het neergestorte vliegtuigje.

Het toestel verdween rond 12.30 uur van de radar, aldus de Kroatische bergreddingsdienst HGSS. Met ruim 120 mensen, een drone en een helikopter is in de bosrijke omgeving naar de overblijfselen van het vliegtuig gezocht. Zaterdagavond iets na 19.15 uur werd het toestel gevonden.

Er is officieel nog niks bekendgemaakt over slachtoffers. De zoektocht naar de slachtoffers gaat zondagochtend verder, omdat de hulpdiensten beter kunnen zoeken bij daglicht, aldus persbureau HINA.

Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Volgens het persbureau hing er die middag een dichte mist die het zicht mogelijk bemoeilijkte.