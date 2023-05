Extinction Rebellion wandelt langs A12 in aanloop naar blokkade

Extinction Rebellion wandelt vanaf zondag in zeven dagen tijd vanaf Arnhem langs de A12 naar Den Haag. Ze lopen over de paden beschikbaar voor voetgangers. De mars eindigt op 27 mei, de dag dat de klimaatactiegroep wederom de A12 in Den Haag wil blokkeren. Daarmee demonstreert Extinction Rebellion tegen subsidies van de overheid aan de fossiele industrie.

De wandeltocht begint in de ochtend bij het provinciehuis in Arnhem. Bijna elke dag lopen de klimaatactivisten tussen de 18 en 24 kilometer, behalve de laatste dag. Dan loopt de groep de laatste 4 kilometer vanaf station Voorburg naar de Prins Clauslaan in Den Haag. Die straat ligt vlak naast de Utrechtsebaan, zoals het begin van de A12 heet.

Het is de zevende keer dat Extinction Rebellion de A12 wil blokkeren. Bij de laatste demonstratie op 11 maart werden uiteindelijk zo’n zevenhonderd actievoerders aangehouden. De gemeente wil dat de actiegroep op een andere plek demonstreert, omdat een blokkade van de snelweg gevaarlijk en tegen de wet is. De laatste keren wilde Extinction Rebellion dat niet.