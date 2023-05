OM: drie verdachten in beeld die schutter Zwijndrecht hielpen

Het Openbaar Ministerie heeft drie verdachten in beeld die de verdachte Minh V. (49) mogelijk hebben geholpen rond de schietpartij in Zwijndrecht, waardoor V. er mede in slaagde bijna vijf weken uit handen van de politie te blijven. Dat bleek maandag in de rechtbank in Rotterdam.

Een van de verdachten is de 34-jarige man uit Voorne aan Zee die vorige week is opgepakt op verdenking van het verstrekken van een vuurwapen aan V. Met dit vuurwapen is op een parkeerplaats bij winkelcentrum Walburg een 66-jarige vrouw doodgeschoten en raakte haar 38-jarige dochter, de ex-vriendin van V., zwaargewond. Beide slachtoffers zijn van dichtbij geraakt.

Op het vuurwapen waarmee is geschoten is volgens justitie het DNA van V. gevonden en ook DNA van de 34-jarige man uit Voorne aan Zee. Dat wijst er volgens het OM op dat V. het wapen pas kort voor de schietpartij kreeg.

De ex-vriendin van V. heeft verklaard dat er eerder geschoten is in de woning die ze met V. deelde totdat ze uit elkaar gingen, aldus de officier van justitie. De politie heeft recent een zogeheten manteldeel, een stuk van een kogel, gevonden in deze woning. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet onderzoek naar de vondst. Dat rapport wordt over enkele weken verwacht, waarmee het forensisch onderzoek is afgerond.

V. kreeg ook hulp van een vriend aan wie hij een week voorafgaande aan de schietpartij tassen met kleding gaf, mogelijk om voor lange tijd onder de radar te kunnen blijven. Ook regelde V. een vluchtauto. Over de rollen en bijdragen van de andere verdachten gaf de aanklaagster geen informatie prijs.

Het OM heeft nog niet besloten of de overige twee verdachten worden vervolgd. Wel is duidelijk dat de nevenzaken los zullen staan van de strafzaak tegen V.