Onderwijsminister niet aangepakt op vermeend wangedrag door Kamer

Onderwijsminister Dennis Wiersma is mild behandeld door de Tweede Kamer tijdens het onderwijsdebat nadat NRC dit weekend uitgebreid berichtte over zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag. De minister werd gevraagd te reflecteren op het artikel en dat deed hij, maar daar bleef het verder bij.

Wiersma gaf tijdens het debat opnieuw aan dat hij in het verleden inderdaad te fel is geweest en dat hij daar spijt van heeft. Hiermee reageerde hij op Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) die aangaven het ongemakkelijk te vinden om niks over de media-aandacht voor het gedrag van de bewindsman te zeggen.

CDA-Kamerlid RenĂ© Peters betrok het vermeende wangedrag van de minister kort in zijn betoog waarin hij beredeneerde dat Wiersma’s masterplan voor stress zorgt vanwege de te grote ambities. “Het beeld ontstaat, en niet alleen dit weekend, dat de minister lijkt op een van mijn oude leraren die vreest dat de klas niet het gevraagde niveau zal behalen voor het eindexamen en daardoor steeds harder gaat praten”, zei Peters. “En dat hielp niet.”

De Kamerleden gingen na de verklaring van de minister niet verder in op de berichtgeving van NRC. Wel stelden zij veel vragen omtrent het plan van de minister om de basisvaardigheden in het onderwijs op te krikken. Zo werden er vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van de doelen. Ook het plan dat scholieren verplicht een voldoende moeten halen voor hun eindexamen Nederlands kwam aan bod.