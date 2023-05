OM: Piet S. was ‘op jacht’ naar meer transportlijnen voor drugs

Piet S. was tot zijn arrestatie erg druk met het verkennen en opzetten van nieuwe transportlijnen waarover drugs vervoerd konden worden, denkt het Openbaar Ministerie op basis van ontsleutelde berichten. Hij, en enkele medeverdachten, waren volgens justitie “constant bezig” met alle seinen op groen te krijgen voor de invoer van cocaïne, zo werd duidelijk tijdens dag één van het requisitoir in de rechtbank Den Haag.

Maandagmiddag hield de officier van justitie een stroom van berichten voor die zouden wijzen op de rol van S. als ‘spin in het web’ die optrad als “een internationale criminele drugsmakelaar en een belangrijke organisator van transport. En met een vinger in de pap aan zowel de ontvangst- als de verstuurkant is hij bepalend bij de opzet van een transportlijn”.

De drugs zouden verstopt moeten worden in containers met diverse zogeheten dekladingen: dit zijn de producten die in de containers zitten die moeten verhullen dat er drugs in worden vervoerd. Zo wordt in de ontsleutelde berichten gepraat over uitgeholde ananassen en blikken tonijn. Van maart 2020 tot mei 2020 zou Piet S. volgens het OM bijvoorbeeld bezig zijn geweest met het opzetten van een transportlijn vanuit Colombia en Peru naar Barcelona.

Grootafnemers en investeerders hadden in de ogen van het OM een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van S. Zo werd hij door een contact met wie hij volgens het OM praatte over transport van cocaïne aangesproken met ‘patron’ (baas). Justitie noemt hierbij dat Piet S. leidend is en bepaalt “hoe en wanneer er gecommuniceerd wordt”.

Piet S. zelf zei tijdens eerdere zittingen dat hij zelf niet bezig was met drugshandel, maar dat hij een soort scheidsrechter was voor criminele groepen en ook advies gaf. Deze verklaring schuift het OM terzijde. Volgens justitie is er wel degelijk sprake van opzet aan de kant van S. en blijkt dat onder meer uit de hoeveelheid informatie die is uitgewisseld en uit het feit dat hij zich “allesbehalve passief opstelt. Het gaat steeds een stapje verder. Momenten waarop S. zou kunnen uitstappen, grijpt hij niet aan.”

De komende dagen focust het requisitoir nog op andere verdenkingen in de zaak-Taxus, namelijk onder meer het witwassen en de vermeende betrokkenheid van S. bij de malafide goksite Edobet. Vrijdagmiddag volgen de strafeisen tegen S. en de andere verdachten.