OM en rechtbank Den Haag: blijf af van politici

In vijf achtereenvolgende rechtszaken tegen politici die online zijn bedreigd, was de boodschap van zowel het Openbaar Ministerie als de politierechter kraakhelder: bedreigen van ministers en Kamerleden is ontoelaatbaar en wordt bestraft.

Politici moeten “onder alle omstandigheden in veiligheid en in vrijheid” hun werk kunnen doen, betoogde de officier van justitie. De politierechter vroeg aan elke verdachte of ze enig besef hadden van de impact van hun onlinedreigementen aan de Haagse politici. De meeste verdachten gaven tijdens de zittingen aan dat zij gefrustreerd waren over de coronamaatregelen toen zij hun bedreigingen plaatsten op sociale media.

De verdachten betuigden allemaal spijt van hun bedreigingen, maar de politierechter was niet overtuigd. “Dat doet iedereen”, was daarop telkens zijn reactie. Een van de bedreigers kon zijn tranen tijdens de zitting niet inhouden. Hij kan de door hem geuite bedreigingen ook niet meer aanhoren, zei hij zwaar geĆ«motioneerd. “Sigrid Kaag, Hugo de Jonge, Sterf! Je dient te worden geruimd”, had hij onder meer in het najaar van 2021 getwitterd.

Een inmiddels 20-jarige man uit Alphen aan den Rijn vond het “op dat moment grappig” dat hij met “Jonge, ik prik je lek”, het GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht op Instagram bedreigde. Volgens hem was het ook niet als een bedreiging bedoeld. “Ik zat gewoon een beetje te trollen op social media.”

In drie zaken eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van tussen de twee en drie weken en werkstraffen van 40 tot 60 uur. De politierechter ging in vrijwel alle eisen mee, behalve in de zaak van de Alphenaar die Bouchallikht bedreigde. Hij kreeg een geldboete van 600 euro; wel twee keer zo hoog als op een bedreiging van een iemand die niet voor de publieke zaak werkt.

De bedreigingen die dinsdag op de zittingen werden afgehandeld, waren gericht tegen premier Mark Rutte, de ministers Sigrid Kaag (destijds Buitenlandse Zaken), Hugo de Jonge (voorheen Volksgezondheid), Wopke Hoekstra (destijds FinanciĆ«n), Ernst Kuipers (nu Volksgezondheid) en de Kamerleden Bouchallikht en Sjoerd Sjoerdsma (D66). De bedreigingen liepen uiteen van een “opruiming” in de “nazi zwijnenstal die we kennen als het Binnenhof” en “Hugo, wacht maar, binnenkort een aanslag op jou”.

Een zaak is aangehouden omdat de verdachte niet aanwezig was en hij, via zijn advocaat beweerde, dat niet hij het dreigement had geuit, maar dat hij gehackt was.