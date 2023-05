Schouten zal ook Eerste Kamer moeten overtuigen van pensioenwet

Twee dagen lang debatteert de Eerste Kamer over de pensioenwet, die een nieuw stelsel voor onze pensioenen mogelijk maakt. Een belangrijk debat: niet alleen gaat het om een van de grootste hervormingen in decennia, pensioenminister Carola Schouten zal enkele nog aarzelende senaatsfracties moeten overtuigen. Ondanks brede steun in de Tweede Kamer, is nog niet met zekerheid te zeggen of de pensioenwet zomaar door de senaat komt.

Een deel van de oppositie is sowieso ontevreden over het feit dat maandag wordt gedebatteerd. Volgende week wordt de nieuwe Eerste Kamer gekozen. De senaat die volgende maand wordt geïnstalleerd ziet er na die verkiezingen een stuk anders uit: de coalitie, die al geen meerderheid heeft, verliest meer zetels. BBB, fel tegenstander van de pensioenwet, wordt in één klap de grootste.

Partijen als JA21 hebben al gezegd er “alles aan te doen” om de stemming toch uit te stellen. 50PLUS-senator Martin van Rooijen zal naar verluidt naar een oude tactiek grijpen: zo lang mogelijk spreken in de hoop om ervoor te zorgen dat de behandeling meer tijd vraagt.

Maandag zijn in eerste instantie de senaatsfracties zelf aan het woord, enkele dagen na een oproep door het Wetenschappelijk Instituut van het CDA aan de christendemocraten in de Eerste Kamer om de wet niet te steunen. Maar dit verandert de “positieve grondhouding” van de CDA-senaatsfractie niet, volgens de pensioenwoordvoerder.

Ook meldden PvdA en GroenLinks zondag dat ze duidelijkheid eisen over een regeling voor zware beroepen en dat ze meer tijd willen voor pensioenfondsen om over te stappen naar het nieuwe stelsel. Die twee linkse partijen stemden in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel, en zijn noodzakelijk voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer keurde de wet eind december goed, na een zeer uitgebreide wetsbehandeling. Dat is ook logisch: het gaat om een van de grootste sociale verbouwingen in de afgelopen tijd.

Het Nederlandse pensioenvermogen (van honderden miljarden) gaat van een collectieve pot naar grotendeels individuele potjes. De overstap naar deze nieuwe manier van pensioen opbouwen kost mogelijk tientallen miljarden, en hoe het nieuwe stelsel precies uitpakt voor specifieke fondsen is nog niet helemaal duidelijk. Wel zien veel partijen dat het pensioenstelsel in zijn huidige vorm niet meer van deze tijd is. Het nieuwe stelsel is flexibeler en past beter bij de huidige arbeidsmarkt.