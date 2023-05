OM aan zet in zaak rondom ‘Haagse godfather’ Piet S.

Het Openbaar Ministerie zet vanaf maandag zijn visie uiteen in de zaak tegen de vermeende Haagse godfather Piet S. Hij wordt onder meer verdacht van drugshandel en witwassen. Het requisitoir zal vrijdag uitmonden in de strafeisen tegen S. en de andere verdachten.

S., die door intimi ook wel ‘Dikke Piet’ of ‘ouwe’ wordt genoemd, heeft een reputatie in de onderwereld die decennia bestrijkt. In de zaak-Taxus wordt hij door het OM niet alleen gelinkt aan de drugshandel en het witwassen van de illegale inkomsten hieruit, maar ook van bedreiging, mishandeling en betrokkenheid bij malafide goksite Edobet. Justitie denkt dat ze bewijs heeft, zoals ontsleutelde berichten en afgeluisterde gesprekken.

De man, die “nooit over anderen praat”, verklaart tot nu toe in het proces veel over zijn kijk op de zaak. Hij vindt namelijk dat het verhaal van het OM complete onzin is. Hij was de afgelopen jaren helemaal niet bezig met drugshandel, maar met bemiddelen tussen criminele groepen, aldus S. Hiermee heeft hij naar eigen zeggen ook zijn geld verdiend, naast de ruilhandel in onder meer horloges en auto’s.

Meer dan twintig verdachten staan terecht in de zaak, onder hen ook de zoon van Piet S. Het gros werd in september 2020 opgepakt, maar onder meer vanwege het lange wachten op een inhoudelijke behandeling kwamen ze op vrije voeten. S. zit nog vast. Vanaf juni staan de pleidooien gepland.