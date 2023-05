Tandprothetici: ouderen lopen te lang rond met tandproblemen

Ouderen lopen te lang rond met problemen aan hun tanden, waarschuwt de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici. Voorzitter Marnix de Romph zegt dat mensen soms tien tot twintig jaar lang hetzelfde kunstgebit gebruiken, “een kunstgebit dat inmiddels niet meer goed past of pijnplekken geeft. Dat geeft weer problemen met kauwen en dus met eten, waardoor de algehele gezondheid achteruit kan gaan.”

Volgens de vereniging hebben ongeveer 3 miljoen mensen in Nederland een geheel of gedeeltelijk kunstgebit, van wie de meesten 65 jaar of ouder zijn. De beroepsorganisatie van kunstgebittenmakers roept “familieleden, mantelzorgers, kennissen, buren en zorgverleners” op om kwetsbare ouderen in de gaten te houden en te helpen.