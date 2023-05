Klimaatactivisten bezetten WUR, noemen universiteit niet duurzaam

Klimaatactivisten demonstreren maandag in een van de gebouwen van Wageningen University & Research. De actievoerders zeggen dat ze niet weggaan tot de universiteit de banden verbreekt met de fossiele industrie.

De demonstranten hebben spandoeken opgehangen in Forum, een van de gebouwen op de campus van de WUR. De universiteit in Wageningen is meermaals internationaal uitgeroepen tot de meest duurzame universiteit. Daarom vinden de activisten het “bizar” dat de WUR “op ontransparante wijze samenwerkt” met de fossiele industrie.

Volgens actiegroep End Fossil: Occupy! uiten ook medewerkers van de WUR hun steun door vijf dagen lang het laatste IPCC-rapport voor te lezen. In dat rapport trokken bij het internationale panel van de VN betrokken klimaatwetenschappers opnieuw aan de bel. Ze stelden dat het steeds waarschijnlijker wordt dat de aarde met meer dan 1,5 graden opwarmt ten opzichte van het pre-industriƫle tijdperk.

Deze maand waren er al meerdere demonstraties in het onderwijs, onder meer bij de Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de TU Eindhoven en op de landbouwhogeschool Van Hall Larenstein in het Gelderse Velp. De politie maakte een einde aan enkele acties.