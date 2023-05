China wil met Nederland vooral over handel praten. Dat werd duidelijk na een fors uitgelopen overleg van minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) met zijn Chinese ambtgenoot Qin Gang (Buitenlandse Zaken) in Beijing.

Het was een “open en eerlijk gesprek”, verklaarden beide bewindslieden na afloop. Ook “moeilijke” zaken zoals Taiwan, de oorlog in Oekraïne, de mensenrechten en economische spionage door China is lang stilgestaan, aldus Hoekstra.

Het verleden heeft bewezen dat conflicten kunnen worden voorkomen met het stimuleren van de vrije handel, zei Qin. Hij wil de economische relatie met Nederland verdiepen. Nederland is voor China de toegangspoort tot de EU. “China brengt kansen, geen risico’s.”

Hoekstra is de eerste minister die China bezoekt sinds het begin van de coronapandemie. Hij bevestigde ook dat premier Mark Rutte en minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) spoedig naar China zullen afreizen.

Minister Qin reageerde venijnig op de vraag over rapporten van de Nederlandse inlichtingendiensten over economische spionage door China. Het land is de grootste bedreiging voor de economische veiligheid in Nederland, stelt de AIVD.

Het land jaagt volgens de dienst op “unieke kennis” zoals die van chipmachinemaker ASML. In maart kondigde Nederland aan dat bepaalde types machines van ASML niet meer naar China mogen worden geëxporteerd voor de “(inter)nationale veiligheid”.

China is juist een groot slachtoffer van hacken, bezwoer Qin. Volgens hem worden de berichten van de inlichtingendiensten ook door de media overdreven. Dat kan de samenwerking “vergiftigen”, verklaarde de Chinese minister.

Nederland wil een gelijk speelveld, zei Hoekstra. Nederlandse bedrijven moeten volgens hem dezelfde rechten in China hebben als Chinese ondernemingen in Nederland. China schermt verschillende sectoren van zijn markt af of laat buitenlanders daar maar beperkt toe.

Over mensenrechten was Qin kort. In Xinjiang en Hongkong gaat het volgens hem niet om mensenrechten, maar om soevereiniteit. In Xinjiang worden moslims massaal onderdrukt en in Hongkong schaft de Chinese regering alle democratische vrijheden af.

Hoekstra wil het gesprek met China intensiveren. De rol van China zal volgens hem alleen maar toenemen en het land is van groot belang voor Nederland en de EU, zei de minister later in een persgesprek. “Meer dialoog is essentieel.”