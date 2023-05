Stikstoffonds haalt het net in Tweede Kamer, steun senaat onzeker

Het stikstoffonds, ter waarde van ruim 24 miljard euro, heeft het dinsdag gehaald in de Tweede Kamer. Afgezien van de vier coalitiepartijen stemden onafhankelijk Kamerleden Nilüfer Gündoğan en Liane den Haan voor het fonds.

Maar daarmee is nog geen meerderheid in de Eerste Kamer in zicht. Daar heeft de coalitie steun nodig van bijvoorbeeld de BoerBurgerBeweging, die straks de grootste is als de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd, of het blok GroenLinks/PvdA. Maar beide steunen het fonds in de Tweede Kamer niet.

De BBB wil onder meer dat 10 miljard euro wordt gereserveerd voor innovaties. GroenLinks en de PvdA willen dat er alleen geld komt voor maatregelen die ook goed zijn voor het klimaat of de waterkwaliteit. De voorstellen van de BBB en GroenLinks/PvdA heeft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) ontraden en zijn weggestemd door de Tweede Kamer.

Van der Wal heeft al gezegd veel “kopjes koffie” te gaan drinken om alsnog een meerderheid in de senaat te vinden. Het is nog niet duidelijk wanneer zij op de koffie gaat.