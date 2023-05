Provincie Zeeland heeft 28 claims binnen over schade door PFAS

Bij de provincie Zeeland zijn inmiddels 28 meldingen binnengekomen van ondernemers die zeggen economische schade te hebben geleden door PFAS in de Westerschelde. Een woordvoerster van de provincie meldde dat de meeste claims afkomstig zijn van vissers, maar dat ook recreatieondernemers zich hebben gemeld.

De claims variëren van enkele duizenden tot miljoenen euro’s, aldus een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

Het Rijk en de provincie Zeeland onderzoeken de mogelijkheden om (een deel van) de door PFAS geleden schade te verhalen op vervuilers. Daarom heeft de provincie Zeeland in februari een meldpunt geopend voor Zeeuwse partijen die schade hebben geleden door PFAS in de Westerschelde.

Chemieconcern 3M in het Belgische Zwijndrecht, in de buurt van Antwerpen, heeft jarenlang PFAS in de Schelde geloosd. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft 3M nu aansprakelijk gesteld voor de schade die het concern heeft veroorzaakt door vervuiling van de Westerschelde.

De Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde (milieu) laat weten blij te zijn met het aansprakelijk stellen van 3M. “Niet alleen omdat er nu officiële stappen worden gezet richting de vervuiler, maar ook omdat dit tegemoetkomt aan het gevoel van onrust dat bij Zeeuwse inwoners en ondernemers leeft. Het is fijn dat het ministerie hun problemen serieus neemt en met ons deze inzet wil plegen om te proberen de schade vergoed te krijgen.”