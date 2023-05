Van der Burg geïrriteerd over weigeren asielzoekers Italië

De circa zevenhonderd asielzoekers die niet naar Italië mogen worden teruggestuurd, omvatten bijna de helft van de asielzoekers die op basis van Europese regels (de Dublinverordening) buiten Nederland de asielprocedure zouden moeten doorlopen. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) aan de Tweede Kamer. Hij vindt dat Italië zich aan de Dublinverordening moet houden. Daarnaast verwacht het kabinet dat de Europese Commissie de naleving van de Dublinregels handhaaft, “als hoedster van de Europese verdragen”, schrijft Van der Burg.

De staatssecretaris schrijft dit in reactie op een recent vonnis van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in twee zaken. Daarin oordeelde de hoogste bestuursrechter dat Nederland nu geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen. Op basis van de Dublinverordening zou dat wel moeten. Omdat de Italiaanse autoriteiten geen opvang bieden aan deze zogenoemde ‘Dublinclaimanten’, is terugsturen in strijd met de mensenrechten, zo vonniste de Raad van State.

De uitspraak van de Raad heeft gevolgen voor honderden asielzoekers die via Italië naar Nederland zijn gekomen om hier asiel aan te vragen, zo heeft Van der Burg in kaart laten brengen. “De consequentie is dat deze personen langer in de opvang van het COA zullen verblijven”, schrijft de staatssecretaris. Hij doelt op asielzoekerscentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Die zitten overvol.

Het is niet duidelijk hoe lang Italië geen Dublinclaimanten terugneemt. Van der Burg maakt zich zorgen over het eenzijdig opschorten van de Dublinsamenwerking door Italië, schrijft hij. “Zonder de bijzondere migratiesituatie van Italië te willen nuanceren, mag ook van dat land worden verwacht dat zij haar internationale verplichtingen jegens asielzoekers en Europese afspraken nakomt, waar nodig geholpen door de agentschappen van de Unie.”

Eind vorig jaar hebben de Italiaanse autoriteiten laten weten dat het overdragen van asielzoekers op grond van de Dublinverordening tijdelijk moet worden opgeschort, omdat er een gebrek aan opvangfaciliteiten is.