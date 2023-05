Kabinet kijkt naar privatisering moederbedrijf Staatsloterij

Het kabinet overweegt Nederlandse Loterij, het moederbedrijf van onder meer de Staatsloterij, Lotto en Toto, te privatiseren. Dat meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) aan de Tweede Kamer. Er worden de komende tijd “diverse toekomstopties” in kaart gebracht.

Het gokbedrijf is nu volledig eigendom van de overheid. Dat stelt het kabinet in staat werk te maken van maatschappelijke belangen, zoals de bescherming van consumenten, het voorkomen van gokverslaving en het tegengaan van criminaliteit en fraude. Het aandeelhouderschap heeft daarom toegevoegde waarde, blijkt uit een evaluatie, maar er zijn mogelijk ook andere manieren om deze doelen te bereiken.

Een nadere verkenning moet duidelijk maken of een verkoop van Nederlandse Loterij “rechtmatig, proportioneel en uitvoerbaar” is. Het is de bedoeling dit onderzoek nog dit jaar af te ronden. De resultaten zullen vervolgens worden besproken met de Kamer voordat eventuele vervolgstappen worden gezet.

Een vergelijkbaar traject ligt mogelijk ook in het verschiet voor Holland Casino, dat eveneens volledig staatseigendom is. Dat gokbedrijf is evenwel nog herstellende van de financiële klappen die het kreeg door de coronapandemie, waarin herhaaldelijk uitgaansgelegenheden de deuren voor langere tijd moesten sluiten. Daarom wordt met deze verkenning nog even gewacht.

Het vorige kabinet had Holland Casino eigenlijk al op eigen benen willen zetten. Maar de voorgenomen privatisering werd vier jaar geleden afgeblazen omdat het bijbehorende wetsvoorstel niet kon rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer.