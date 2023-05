OM eist 13 jaar cel tegen ‘prins’ Harry voor leiden drugsbende

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag dertien jaar cel geëist tegen Harry P. uit Bergeijk. P. noemde zichzelf in versleutelde communicatie “de prins van de Eindhovense onderwereld met synthetische drugs”. Justitie noemt hem “beroepscrimineel pur sang”.

Tegen dertien medeverdachten klonken na een urenlang betoog in de rechtbank in Den Bosch strafeisen tot elf jaar. In totaal werd tegen veertien mannen 99,5 jaar cel geëist.

De officieren van justitie zien Harry P. als de grote baas van de criminele organisatie, die in november 2021 werd opgepakt tijdens een grote politieactie op zijn woonwagenkamp in Bergeijk: “Harry P. legde aan niemand verantwoording af, anderen legden aan hem verantwoording af.”