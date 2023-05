Noodopvang asielzoekers in Assen wordt ‘wachtkamer’ voor Ter Apel

De crisisnoodopvang voor asielzoekers in de Expo Hal in Assen gaat dicht. In plaats daarvan wordt het gebouw een ‘wachtkamer’. Als het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit, kunnen nieuwe asielzoekers drie tot vijf dagen in de Drentse hoofdstad terecht voordat ze worden geregistreerd. Na de registratie gaan ze naar een andere opvang.

De Expo Hal, naast het racecircuit van Assen, werd sinds november 2021 gebruikt om asielzoekers op te vangen. Het complex biedt plek aan 500 vluchtelingen. Tussen nu en 1 juli worden zij naar andere opvanglocaties gebracht. Daarna is de Expo Hal tot 1 oktober beschikbaar als wachtkamer. Ook dan kunnen er 500 mensen terecht.

Volgens de gemeente Assen bestaat de kans dat het aanmeldcentrum in Ter Apel in de komende periode weer volstroomt. De wachtkamer is bedoeld “om vervelende situaties te voorkomen”. Eerder werd een wachtkamer geopend in de buurt van het Groningse Zoutkamp.

Het is de bedoeling dat de Expo Hal in Assen na 1 oktober weer beschikbaar is voor beurzen en congressen.

Amstelveen wil vanaf volgend jaar ongeveer zestig jonge asielzoekers opvangen. Op bedrijventerrein Legmeer moeten tijdelijke woningen voor ze worden neergezet. De opvang is in eerste instantie voor 2,5 jaar, maar kan worden verlengd.

Nederland heeft nog steeds te weinig plekken in asielzoekerscentra. Daarom zijn in alle delen van het land tijdelijke locaties ingericht, waar de vluchtelingen kunnen blijven tot er een vaste plek voor ze is.