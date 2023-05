Brandweer: zonnepaneel veilig, problemen vaak door installatie

Huiseigenaren of ondernemers met zonnepanelen op hun dak hoeven zich niet per definitie meer zorgen te maken over de brandveiligheid. “Een zonnepaneel is in de basis best heel veilig. Het gaat er vooral om hoe ze zijn geïnstalleerd”, verklaart Johan de Vries, adviseur Veilige Energietransitie van Brandweer Nederland.

Met de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland – naar verwachting zijn er voor het einde van dit jaar 80 miljoen panelen geïnstalleerd – neemt logischerwijs ook het aantal branden toe bij panden met zonnepanelen.

Een direct verband is echter moeilijk te leggen, zegt De Vries. “Een zonnepaneel-installatie bestaat uit veel componenten. Hoe zijn bijvoorbeeld de bekabeling en de omvormers? Ook moet je rekening houden met ongedierte onder het paneel en de verschillende weersomstandigheden. Dat zijn de faalkansen. Maar precies aanwijzen wat de oorzaak van een brand is, is soms lastig.”

De oorzaak van problemen kan ook bij het installatiebedrijf liggen. “Vaak hebben bewoners zelf geen idee wat ze op hun dak leggen”, weet De Vries. “Ze hebben meestal een grenzeloos vertrouwen in een installateur, maar ze hebben geen idee wie er op hun dak staat. Als je dan een installateur treft die minder onderlegd is, kan dat voor problemen zorgen. Iedereen mag in principe zonnepanelen leggen. Alleen moet een erkend elektricien de aansluiting verzorgen.”

Gevraagd naar de kans op meer brandgevaar in de zomer, lijkt wederom het paneel zelf niet de boosdoener. “In principe maken de hogere temperaturen niet uit bij een goede installatie”, zegt De Vries. “Indien er bijvoorbeeld sprake is van mindere, goedkope, bedrading, kan dat wel een effect hebben tijdens hele zonnige dagen. De temperatuur kan oplopen tot 80 graden onder een paneel. Als de installatie dan niet helemaal goed is, dan kan dat voor problemen zorgen. Wij waarschuwen ook hierom voor ongedierte, dat mogelijk makkelijk brandbare zaken meeneemt onder het paneel.”