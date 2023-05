OM vraagt langer voorarrest verpleegkundige om sterfgevallen Assen

De voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA), die wordt verdacht van een twintigtal sterfgevallen, staat op donderdag 1 juni opnieuw voor de raadkamer van de rechtbank in Assen. Het Openbaar Ministerie zal tijdens deze besloten zitting vragen om verlenging van zijn voorarrest met maximaal zestig dagen, zegt een woordvoerster van het parket Noord-Nederland.

De 31-jarige man werkte ten tijde van de coronapandemie als longverpleegkundige in het ziekenhuis. De verdachte zou volgens het OM, zonder instructies van een arts, medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiƫnten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. Hij zit sinds maandag 17 april vast.

Begin mei besloot de raadkamer om het voorarrest van de verdachte uit de Drentse gemeente Noordenveld met dertig dagen te verlengen. Na een periode van negentig dagen moet de strafzaak voor de eerste keer tijdens een openbare zitting bij de rechtbank komen.

Het strafrechtelijk onderzoek is nog in volle gang. Deskundigen onderzoeken of er in de medische dossiers onregelmatigheden te vinden zijn die zouden kunnen passen bij de uitlatingen van de verdachte. Hij vertelde over de sterfgevallen tijdens gesprekken met hulpverleners van de GGZ Drenthe. Die besloten daarop hun geheimhoudingsplicht te doorbreken en het te melden aan het WZA. De verdachte was toen al enige tijd niet meer actief in het ziekenhuis. Na de melding is hij officieel op non-actief gesteld.