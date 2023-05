Nationale rouw in Italië na verwoestende overstromingen

In Italië wordt stilgestaan bij de dood van zeker vijftien mensen door overstromingen in het noorden van het land. Vlaggen hangen halfstok bij overheidsgebouwen, berichten Italiaanse media. Er wordt rekening gehouden met nieuwe regenval in de zwaar getroffen regio Emilia-Romagna.

Extreme regenval leidde vorige week tot overstromingen en aardverschuivingen in Emilia-Romagna. Tienduizenden mensen raakten ontheemd en de schade loopt naar verwachting in de miljarden. De autoriteiten waarschuwen bovendien voor vervuild water en raden het af om buiten met blote voeten of slippers te lopen.

De regering heeft inmiddels een steunpakket aangekondigd van 2 miljard euro. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie wordt donderdag verwacht in het rampgebied.