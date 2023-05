Driehoek Amsterdam alert na onlinebedreigingen aantal scholen

Er zijn geen aanwijzingen voor een reële dreiging na de onlinebedreigingen gericht aan Amsterdamse scholen. Dat meldt de Amsterdamse driehoek donderdag, die bestaat uit burgemeester, Openbaar Ministerie en politie. De driehoek meldt dat in de loop van woensdag een aantal scholen, verspreid over de stad, op sociale media is genoemd als doelwit van een schietpartij.

De politie kreeg de meldingen dat ook andere scholen digitale bedreigingen kregen na een eerdere bedreiging van het Spinoza20first in Oost, die dinsdagavond via Snapchat werd verspreid. Om die reden werd woensdagmiddag een 14-jarige Amsterdamse jongen aangehouden.

De driehoek houdt rekening met kopieergedrag, staat donderdagochtend in een verklaring. “Daders kopiëren elkaar in dit geval en halen een misplaatste grap uit die verstrekkende gevolgen heeft voor leerlingen, hun ouders, leraren en schoolbesturen.” Daarom wordt er op dit moment niet uitgegaan van een reële dreiging. “Tegelijk zijn alle instanties alert, omdat er nooit met zekerheid kan worden uitgesloten dat er iets ernstigers aan de hand is.”

De politie onderzoekt de meldingen en zegt vastberaden te zijn ook de daders van de nieuwe bedreigingen aan te houden. Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema kon niet zeggen om hoeveel bedreigde scholen het momenteel gaat.

Onder meer het St. Nicolaaslyceum in Amsterdam-Zuid kreeg een dreigmelding. “Er is door een van onze leerlingen een bericht geplaatst dat nu ook onder leerlingen gedeeld wordt”, meldt de middelbare school in een bericht aan leerlingen en ouders. “De politie adviseert alle scholen om open te blijven. Uiteraard gaan we onderzoeken waar het bericht vandaan komt en zullen we maatregelen nemen.” AT5 meldt dat ook Yuverta, een vmbo in Oost en West, en het Ir. Lely Lyceum in Zuidoost online dreigingen hebben ontvangen.

De driehoek gaat met onderwijswethouder Marjolein Moorman de bedreigde scholen helpen en ondersteunen. Zo wordt geadviseerd om de toegang tot de gebouwen scherper te controleren dan gebruikelijk, eventueel met assistentie van de politie. Ook zijn alle besturen van de bedreigde scholen uitgenodigd om donderdagochtend bij elkaar te komen voor verder overleg met de driehoek.