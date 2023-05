Liander: nieuwe knelpunten op stroomnet in drie provincies

Op het elektriciteitsnet in Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn in mei nieuwe knelpunten ontstaan. Dat meldt netbeheerder Liander, die stelt dat daar de maximale capaciteit van het net is bereikt. Dat geldt enkel voor klanten met een aansluiting voor grootverbruik, zoals bedrijven.

Als gevolg daarvan onderzoekt Liander of het in die gebieden mogelijk is om congestiemanagement toe te passen. Daarmee verdeelt de netbeheerder de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Als er op een bepaald moment bijvoorbeeld veel vraag naar elektriciteit is, kunnen bedrijven ervoor kiezen tegen vergoeding minder elektriciteit te verbruiken of deze terug te leveren. Daardoor ontstaat ruimte voor andere bedrijven. Na eerder onderzoek zijn afgelopen maand twee knelpunten opgelost, één in Noord-Holland en één in Zuid-Holland.

Netbeheerders geven al tijden aan dat het netwerk op steeds meer plaatsen volloopt. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Er zijn plannen om de capaciteit uit te breiden, maar daar is veel geld voor nodig en de uitvoering kost bovendien veel tijd, onder meer door de lange trajecten voor vergunningen. Ook hebben de netbeheerders al langer moeite om technisch personeel te vinden om de werkzaamheden uit te voeren.