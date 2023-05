DSM: mijnbouwschade is zaak van de overheid

Het is goed dat er een loket komt waar Limburgers terechtkunnen met schade als gevolg van de voormalige mijnbouw in hun provincie, vindt speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich. Maar de Staat moet voor de kosten daarvan opdraaien en niet DSM-Firmenich, aldus een woordvoerder. DSM-Firmenich is onder meer voortgekomen uit De Staatsmijnen, het mijnbouwbedrijf van de Nederlandse overheid.

“De mijnbouw is gestopt in 1973, toen waren we nog een staatsbedrijf”, legt de zegsman uit. “Alle winsten van de mijnbouw gingen dan ook naar de Staat, dus wij zijn van mening dat daar ook de verantwoordelijkheid ligt.”

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw en vertegenwoordigers van de voormalige mijnregio’s in Limburg spraken donderdag af dat er één loket komt voor het melden en afhandelen van schade. Den Haag zou voormalige mijneigenaren als DSM willen vragen de mijnschade te vergoeden, maar zelf bijspringen waar nodig. Volgens de woordvoerder van DSM-Firmenich zijn het bedrijf en de overheid al geruime tijd in gesprek over mogelijke vergoedingen.