Amsterdamse scholen blijven open ondanks bedreigingen

Ruim twintig Amsterdamse scholen die de afgelopen dagen bedreigingen ontvingen, hebben donderdag besloten om open te blijven. Dat is gebeurd in overleg met de politie en het OM, zo laten onderwijswethouder Marjolein Moorman en de schoolbesturen weten in een verklaring. “We willen en kunnen niet zwichten voor onacceptabel gedrag dat het geven van goed onderwijs in de weg staat.”

De Amsterdamse driehoek, die bestaat uit burgemeester, Openbaar Ministerie en politie, meldde eerder op de dag dat enkele scholen, verspreid over de hoofdstad, op sociale media zijn genoemd als doelwit van een schietpartij. Er zijn echter geen aanwijzingen voor een reƫle dreiging.

De schoolbesturen melden nu dat het om ruim twintig scholen gaat, en dat er ook elders in het land vergelijkbare dreigingen zijn binnengekomen. Dat zorgde voor onrust en spanning op de scholen, wat invloed had op het geven van goed onderwijs en het afleggen van de eindexamens, zo staat in de verklaring. “Wij vinden deze nadelige effecten voor onze leerlingen, ouders en medewerkers onacceptabel. Scholen horen een veilige en fijne plek te zijn.”

Als er een specifieke aanleiding is, kan een school in overleg met de politie toch besluiten om dicht te gaan, zo wordt verder gemeld. Binnen de scholen wordt er extra aandacht besteed aan de situatie, bijvoorbeeld in lessen en gesprekken met leerlingen. Ook worden er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals een strenger deurbeleid.

De politie kreeg nieuwe meldingen van bedreigingen na een dreigement aan het adres van Spinoza20first in Amsterdam-Oost, dat dinsdagavond via Snapchat werd verspreid. Om die reden werd woensdagmiddag een 14-jarige Amsterdamse jongen aangehouden. Er zijn vooralsnog geen andere verdachten aangehouden.