Provincies verwijderen TikTok van werktelefoons ambtenaren

De Nederlandse provincies verwijderen onder meer de filmpjesapp TikTok van telefoons en andere apparaten die hun ambtenaren in bruikleen hebben. De provincies volgen daarmee het kabinetsbeleid. Rijksambtenaren kregen in maart, op advies van inlichtingendienst AIVD, het dringende verzoek om apps uit landen met een “offensief cyberprogramma tegen Nederland” van hun werktelefoon te verwijderen. Daar valt ook het populaire TikTok onder, dat een Chinees moederbedrijf heeft.

“Bij provincies waarin door de organisatie verstrekte apparaten worden gebruikt, kunnen zulke apps automatisch worden gede-installeerd”, zegt een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de vereniging van de twaalf Nederlandse provincies. “We volgen het rijksbeleid en verbieden TikTok en andere apps van staten met een offensief cyberprogramma voor werkgerelateerd gebruik door provincieambtenaren en medewerkers van IPO. Daarnaast wordt het voor privégebruik ook dringend afgeraden.”

In sommige provincies gebruiken ambtenaren eigen apparatuur, zoals telefoons, tablets en laptops, voor hun werk. “Daar kan je dit niet van bovenaf opleggen, maar alleen vragen of ze zulke apps niet willen gebruiken”, aldus de IPO-woordvoerder. “Als je dit wil afdwingen, moet je afstappen van het ‘bring your own device-principe’. En dat zou betekenen dat provincies telefoons en andere apparatuur moeten verstrekken aan al die ambtenaren. Dat zijn beleidskeuzes met flinke financiële gevolgen.”

Onder meer de provincies Noord-Holland, Overijssel en Friesland hebben hun medewerkers “ontraden” om TikTok te gebruiken op zakelijke telefoons. Van Groningen, Drenthe en Limburg is bekend dat ze het onmogelijk hebben gemaakt op werkapparatuur om dergelijke apps te downloaden. Dat geldt overigens ook voor bestuurders (gedeputeerden), aldus een woordvoerder van de provincie Limburg.

Ook een aantal gemeenten, waaronder Den Haag en Eindhoven, heeft ambtenaren verboden TikTok te downloaden op hun werktelefoon. Ze volgen daarmee een recent advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG weet niet in hoeveel gemeenten inmiddels een verbod op het gebruik van TikTok is afgekondigd, zegt een woordvoerder.

TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. Uit angst voor spionage en beïnvloeding hebben ook andere landen het gebruik van de app aan banden gelegd, tot ongenoegen van TikTok. De app beweert dat het door geen enkele staat of overheid wordt gecontroleerd.