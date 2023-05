‘Gespreksleider’ in Den Haag na vrijspraak oud-wethouder De Mos

Den Haag krijgt een gespreksleider die moet helpen om de verhoudingen in de gemeenteraad te verbeteren. Dat is de uitkomst van een vergadering donderdag over de vrijspraak van raadsleden Richard de Mos en Rachid Guernaoui van de partij Hart voor Den Haag. Zij werden verdacht van corruptie.

De Mos en Guernaoui waren van 2018 tot 2019 wethouder in Den Haag. Vanwege de verdenkingen werd hun partij uit de toenmalige coalitie gezet. Na de vrijspraken wil De Mos dat zijn partij terugkeert in de coalitie. Dat is voorlopig niet aan de orde. Enkele partijen die nu in het college zitten, zijn niet bereid om met De Mos samen te werken. “Wij hebben geen behoefte aan een gesprek over de samenstelling van de coalitie, want die staat voor ons niet ter discussie. Wij gaan een rechts college niet aan een meerderheid helpen. Dit college staat en daar laten we het bij”, zei PvdA-fractievoorzitter Janneke Holman.

Dat valt niet bij alle coalitiepartijen goed. “Niet de hele coalitie wil de uitgestoken hand van De Mos aannemen. Dat stelt mij teleur”, zei VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg. “We kunnen niet doorgaan alsof er niets is gebeurd en de relaties vanzelf verbeteren. Partijen moeten over hun eigen schaduw heen stappen, ook als het huidige plekje in de schaduw misschien prettig voelt. Als dat niet mogelijk is zonder gespreksleider, dan maar met een gespreksleider.”

Wie de gespreksleider wordt, is nog niet bekend. Dat moeten de fractievoorzitters samen bepalen. Het is de bedoeling dat alle partijen in de Haagse raad aan de tussenpersoon kunnen uitleggen hoe ze kijken naar “de verhoudingen en het vertrouwen tussen partijen”. Ook zouden de gesprekken moeten gaan over “de verschillen in partijfinanciering”. Lokale afdelingen van landelijke partijen kunnen steun krijgen via de landelijke organisatie, lokale partijen hebben die financiële ondersteuning niet. De keuze voor een gespreksleider is een compromis na een lange discussie. Voorstellen om een verkenner of adviseur aan te stellen, kregen eerder niet genoeg steun.

De Mos en Guernaoui werden verdacht van het helpen van bevriende ondernemers in ruil voor donaties aan de partij. De rechtbank in Rotterdam sprak de twee raadsleden en alle andere verdachten echter volledig vrij van de corruptie. Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan om te voorkomen dat de termijn daarvoor verloopt, maar weet nog niet of het de vrijspraken echt aanvecht. Een motie met een oproep aan justitieminister Dilan Yeşilgöz om in te grijpen en het hoger beroep in te trekken, kreeg donderdag niet genoeg steun. Een andere motie, die het Openbaar Ministerie oproept om uiterlijk op 4 juni duidelijk te maken of het hoger beroep wordt doorgezet, werd wel aangenomen.