Man probeert mobieltje uit water te halen en verdrinkt

In een plas bij de Maas in Roermond is zaterdagavond een 41-jarige man verdronken. De man dook een in het water gevallen mobieltje achterna en kwam lange tijd niet meer boven water. Nadat de gealarmeerde brandweer hem uit het water had gehaald, werd hij gereanimeerd, maar dat was tevergeefs, zei een woordvoerder van de brandweer.

De man zat met enkele anderen op een boot op de recreatieplas aan een dagstrand bij buurtschap De Weerd in Roermond, toen de mobiele telefoon van een van de opvarenden in het water viel. De man dook het water in om de telefoon eruit te halen, maar kwam daarna niet meer boven water.

De gealarmeerde brandweer kwam met boten en duikers. Na ruim een kwartier werd de man uit het water gehaald en op een brandweerboot werd begonnen met reanimeren. De reanimatie werd vervolgens voortgezet aan wal. Ook een traumahelikopter landde, maar de hulp kwam te laat. De man overleed ter plaatse.

De woordvoerder van de brandweer sprak zaterdagavond van een noodlottig ongeval. “Mogelijk heeft de man in het water kramp gekregen”, zei hij.