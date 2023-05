In een portiekflat in Hilversum heeft zaterdagavond brand gewoed. De brandweer heeft rond 22.30 uur een man uit de woning aan de Admiraal de Ruyterlaan gehaald waarin de brand woedde. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Het slachtoffer was volgens hem wel aanspreekbaar.

Omliggende appartementen werden korte tijd ontruimd, maar zijn inmiddels vrijgegeven. De oorzaak van de brand is nog onbekend.