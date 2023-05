OM: honderden activisten opgepakt op A12, meesten niet vervolgd

Honderden activisten zijn zaterdag opgepakt bij een blokkade van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag, meldt het Openbaar Ministerie zaterdagmiddag. Vanwege het “vreedzame karakter” van de demonstratie worden de meesten niet vervolgd.

Activisten die mogelijk strafbare feiten hebben begaan, worden wel naar het politiebureau overgebracht waar hun zaak verder wordt beoordeeld. Volgens het OM gaat het dan om bijvoorbeeld “bekladding, vernieling, belediging, opruiing, verzet, verkeersgevaarlijk gedrag of geweld”.

Het is onduidelijk hoeveel klimaatactivisten zaterdag precies zijn opgepakt. Volgens Extinction Rebellion gaat het om meer dan duizend aanhoudingen, maar de politie bevestigt dat aantal niet.

Extinction Rebellion blokkeerde sinds het middaguur de A12 in Den Haag om te demonstreren tegen subsidies voor de fossiele industrie. De politie is vrijwel de hele middag bezig geweest met het weghalen van demonstranten.

Het Openbaar Ministerie stelt dat de burgemeester van Den Haag actievoeren op die locatie had verboden en dat de actievoerders daarom een strafbaar feit pleegden, namelijk overtreding van de Wet openbare manifestaties. Maar het is “een gering strafbaar feit”, zo stelt het OM. “Zover de actievoerders zich verder vreedzaam hebben gedragen en – inmiddels is uit eerdere blokkades gebleken dat dit meestal het geval is – ziet het Openbaar Ministerie geen meerwaarde in strafvervolging. Het belangrijkste doel van de aanhoudingen – namelijk beĆ«indiging van het strafbare feit, de blokkade – is immers al bereikt.”

In januari en maart werden op de Utrechtsebaan in Den Haag bij blokkades ook in totaal ruim 1450 actievoerders aangehouden. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels besloten dat ook de meesten van hen niet vervolgd worden. “Voor zover zij zich vreedzaam hebben gedragen en geen andere strafbare feiten hebben gepleegd, ziet het Openbaar Ministerie geen meerwaarde in een strafproces.” Volgens het OM leverden die blokkades, “toen die eenmaal een feit waren”, geen gevaar meer op voor de verkeersveiligheid, omdat de politie ad hoc maatregelen trof.