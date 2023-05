Alle demonstranten XR zijn van de A12, weg nog niet vrijgegeven

Alle demonstranten van Extinction Rebellion (XR) zijn even na 17.00 uur van de A12 in Den Haag. Sinds het middaguur blokkeerden de activisten het begin van de snelweg. De weg wordt nu schoongemaakt en is nog niet vrijgegeven.

De hele middag is de politie bezig geweest met het weghalen van de demonstranten. Er zijn zeker honderden mensen aangehouden. Volgens Extinction Rebellion zijn het er meer dan duizend. Ruim achthonderd demonstranten zijn inmiddels weer vrij, zegt de klimaatactiegroep. De politie kan die aantallen niet bevestigen.

De politie meldt dat tijdens een aanhouding een agent is gebeten. Deze persoon is opgepakt voor mishandeling. De agent wordt behandeld aan zijn verwondingen, zo meldt de politie.