Ook acteur Sieger Sloot aangehouden tijdens klimaatprotest

Ook acteur Sieger Sloot is zaterdag opgepakt tijdens het klimaatprotest van Extinction Rebellion (XR) op de A12 bij Den Haag. Eerder werd actrice Carice van Houten meegenomen door de politie.

Sloot ging met een groep van zo’n dertig mensen op de weg zitten, vlak nadat die door de politie was leeggehaald. Sloot had een tijdje een gebiedsverbod voor de A12, maar dat is een paar dagen geleden opgeheven.

Naast Van Houten en Sloot deden ook onder meer schrijfster Maartje Wortel, zangeres Lakshmi, zangeres MEROL, schrijver Simone van der Vlugt en cabaretier Donny Ronny (voorheen bekend als Stefano Keizers) mee aan de demonstratie.