Politie begint demonstranten A12 af te voeren in bussen

De politie is rond 13.50 uur begonnen met het afvoeren van demonstranten van Extinction Rebellion (XR). Mensen worden aangehouden, opgetild en in bussen van vervoersmaatschappij HTM gezet. De actievoerders blokkeerden al enige tijd de A12 in Den Haag om zo te demonstreren tegen fossiele subsidies.

Sommigen stribbelen wat tegen en laten zich de bus indragen. De sfeer is gemoedelijk, er wordt nog steeds gedanst en gezongen. Veel mensen hebben spandoeken of vlaggen. Er komen steeds bussen aanrijden om demonstranten weg te brengen naar het politiebureau. Iets na 14.00 uur arriveerde de vierde bus. Enkele demonstranten hebben zich aan elkaar vastgelijmd met buizen. De politie is die buizen aan het openzagen.

De politie probeerde eerder de klimaatactivisten te ontmoedigen door ze nat te spuiten met waterkanonnen. Ook waarschuwde de politie dat demonstranten die geen gehoor gaven aan de oproep om te vertrekken, zouden worden aangehouden.