Tot nu toe honderden aanhoudingen bij blokkade XR op A12

Honderden demonstranten die sinds het middaguur de A12 blokkeerden, zijn inmiddels aangehouden en in bussen meegenomen door de politie. Wel zitten nog steeds veel activisten van Extinction Rebellion (XR) op het wegdek van de A12.

De politie is rond 13.50 uur begonnen met het aanhouden en afvoeren van demonstranten. Mensen worden vaak opgetild en in bussen van vervoersmaatschappij HTM gezet. Volgens een verslaggever van het ANP zijn al zeker zes bussen vertrokken.

Extinction Rebellion wilde de A12 in Den Haag voor de zevende keer blokkeren om te demonstreren tegen fossiele subsidies. Deze keer werden ze eerder tegengehouden door de mobiele eenheid (ME) dan bij de vorige blokkade. Enkele duizenden betogers staan of zitten daarom nu op het begin van de snelweg.