Twee mannen aangehouden voor ontvoering Spanbroek

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het onder dwang meenemen van een man uit het Noord-Hollandse Spanbroek. Dat gebeurde vrijdagmiddag. De politie weet nog niet wie de ontvoerde man is.

De twee verdachten werden aangehouden in Heerhugowaard. “Wat hun rol precies is bij het incident zal nader worden onderzocht”, meldt de politie. De twee zitten in beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met een advocaat.

De onbekende man werd vrijdag rond 14.20 uur onder dwang meegenomen in een auto vanaf de Herenweg. De politie maakt zich ernstige zorgen om de gezondheid van de man en zoekt nog steeds naar zijn identiteit. Er zijn tips binnengekomen, maar daar zat geen concrete aanwijzing tussen.

Het incident is vastgelegd op bewakingsbeelden. De politie vraagt getuigen en bekenden van de man zich te melden.