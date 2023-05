BBB ziet groeiend vertrouwen rond Groningse formatietafel

De formatiegesprekken in de provincie Groningen verlopen in een goede sfeer, zegt fractievoorzitter Gouke Moes van de BoerBurgerBeweging (BBB). “Het vertrouwen groeit, durf ik wel te zeggen namens de onderhandelingstafel.”

De BBB was de grote winnaar van de provinciale verkiezingen. De partij haalde in Groningen 12 van de 43 zetels en probeert een coalitie te vormen met de PvdA (5 zetels), ChristenUnie (3) en Groninger Belang (3). Die laatste partij zit net als de BBB voor het eerst aan de formatietafel, die onder leiding staat van burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier.

“We lopen op schema”, aldus Moes. Doel is voor het zomerreces een akkoord op hoofdlijnen te bereiken, beaamt ook gedeputeerde Tjeerd van Dekken, medeonderhandelaar van de PvdA.

De vier partijen hebben een kleine meerderheid van 23 zetels in de Provinciale Staten. Moes wil samenwerken met zowel coalitie- als oppositiepartijen om het vertrouwen van Groningers in de politiek te herstellen. Dat heeft flinke deuken opgelopen door onder meer de problemen met de asielopvang in Ter Apel en het trage herstel van schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Altijd maar partijpolitiek is volgens Moes niet waar Groningers op zitten te wachten.

Dossiers rond gaswinning en mijnbouwschade vallen nu nog onder verschillende provinciebestuurders, maar de bedoeling is dat die in het nieuwe college bij één niet-partijgebonden gedeputeerde worden gebundeld, aldus Moes. De vier beoogde coalitiepartners maakten de namen van eventuele gedeputeerden eerder al bekend. Het contract van BBB-fractievoorzitter Moes (31) als docent loopt af, maar hij stelt zichzelf niet beschikbaar als bestuurder.