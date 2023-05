Nog één op A12 opgepakte klimaatactivist vast, rest weer vrij

Er zit nog één klimaatactivist vast die zaterdag bij de blokkade van de A12 in Den Haag is opgepakt. De rest van de 48 arrestanten die de politie aanhield voor strafbare feiten als vernieling of belediging, is zaterdagavond weer op vrije voeten gesteld, melden de politie en een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De persoon die nog vastzit, verzette zich bij zijn aanhouding en beet daarbij een politieagent, aldus de politie.

Van de 48 arrestanten zijn er 11 aangehouden voor vernieling en 34 voor het blokkeren of belemmeren van het verkeer. Zij vormden een gevaar voor het nog rijdende verkeer, doordat ze vermoedelijk via een afrit de Utrechtsebaan, zoals dat deel van de A12 heet, op zijn gegaan, zegt de politie. Onder hen was ook een ouder met een kind. “De minderjarige is direct heengezonden bij aankomst op het hoofdbureau”, meldt de politie. Verder zijn twee mensen aangehouden voor belemmering en belediging.

De officier van justitie gaat nu een beslissing nemen hoe het verder gaat met de zaken. “Er wordt gekeken of er voldoende bewijs is, en of er bijvoorbeeld een geldboete moet komen of een dagvaarding. Maar dat is nog niet bekend”, aldus de woordvoerder van het OM.

Bij de blokkade van de A12 door Extinction Rebellion werden in totaal 1587 klimaatactivisten aangehouden. Het merendeel werd daarna op vrije voeten gesteld en zal niet worden vervolgd .