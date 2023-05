Derde aanhouding voor dodelijke steekpartij festival Amsterdam

De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij van zondagavond op festival Solid Grooves in Amsterdam. Het gaat om een 20-jarige man uit Amsterdam. In totaal werden drie mensen neergestoken, een 21-jarige man uit Diemen overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De derde verdachte werd maandagavond in het centrum van Amsterdam opgepakt door een arrestatieteam. Kort na de steekpartij werden al twee andere verdachten opgepakt.

Het Parool schreef eerder op maandag op basis van bronnen dat het overleden slachtoffer de vriend van zijn zus te hulp schoot. Zowel de Amsterdamse krant als De Telegraaf schrijven dat er op het festival ruzie ontstond omdat een groepje mensen spullen zou hebben gestolen.

De politie kan in dit stadium van het onderzoek nog niet ingaan op de verhalen, maar zegt wel dat alle scenario’s onderzocht worden.