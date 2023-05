RAF-terrorist die twee Nederlandse douaniers neerschoot overleden

De Duitse voormalige Rote Armee Fraktion (RAF)-terrorist Rolf Heissler is overleden, meldt het Duitse tijdschrift Bild. Heissler vermoordde in 1978 samen met een handlanger twee Nederlandse douanebeambten in Kerkrade. De reeds zwaargewonde en weerloze mannen werden met schoten van dichtbij geëxecuteerd, schrijft Bild.

De uiterst linkse Heissler was van 1968 tot 1970 getrouwd met de latere RAF-leider Brigitte Mohnhaupt, die hem bewoog zich aan te sluiten bij de RAF, die toen nog onder leiding stond van Andreas Baader, Ulrike Meinhof en Gudrun Ensslin. Na een bankoverval van de RAF in 1971 werd hij gearresteerd en veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.

In 1975 werden Heissler en enkele andere linkse extremisten bevrijd door de terreurgroep Beweging 2 juni, waarop hij zich opnieuw aansloot bij de ondergronds opererende RAF. In 1979 werd hij nogmaals gearresteerd, waarbij hij door het hoofd werd geschoten. In 1982 werd hij tot levenslang veroordeeld voor de moord op de Nederlandse douanebeambten.

In 2001 werd Heissler voorwaardelijk vrijgelaten en verhuisde hij naar Frankfurt. Hij heeft nooit publiekelijk spijt betuigd over zijn RAF-tijd, waaraan hij steeds refereerde als de tijd van “gewapende strijd”, aldus Bild.