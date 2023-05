Ontploffing bij pand aan de De Heemstraat in Den Haag

Bij een pand aan de De Heemstraat in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag iets tot ontploffing gebracht. De schade beperkt zich tot de voordeur, er is niemand gewond geraakt, meldt de politie.

Het zou gaan om een geldwisselkantoor van de keten Suri-Change, zo melden lokale en regionale media. Maar een woordvoerster kan dat niet bevestigen.

De afgelopen tijd zijn bij verschillende vestigingen van Suri-Change in Amsterdam en Rotterdam explosieven afgegaan. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema besloot daarom vrijdagavond om drie van de acht vestigingen in de hoofdstad voor zes maanden te sluiten. Het bedrijf zou betrokken zijn bij onder meer witwassen van drugsgeld.