Anadolu: Erdogan opnieuw populairste kandidaat in Nederland

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die zondag is herkozen, is ook tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen de populairste kandidaat onder kiezers in Nederland gebleken. Hij kreeg 70,5 procent van de stemmen en rivaal Kemal Kilicdaroglu 29,6 procent, meldt het Turkse persbureau Anadolu.

In Nederland zijn bijna 146.000 stemmen uitgebracht, waarvan er 740 ongeldig zijn verklaard. De opkomst lag op 53,2 procent. Dat is hoger dan bij de eerste ronde, toen 50,4 procent van de kiezers naar de stembus ging. Bij de eerste ronde in Nederland ging 68,4 procent van de stemmen naar Erdogan en 28,8 procent naar Kilicdaroglu, meldde het persbureau eerder.

Buiten Turkije zijn volgens Anadolu bijna 1,8 miljoen stemmen uitgebracht, met 59,4 procent voor Erdogan. De zittende president kreeg ook in veel landen rondom Nederland meer stemmen dan Kilicdaroglu, waaronder Duitsland, Belgiƫ en Frankrijk. De grootste groep Turken in het buitenland woont in Duitsland.

Kilicdaroglu was de favoriet in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italiƫ.