Marengoproces gaat verder met pleidooi in zaak Saïd R.

Het omvangrijke liquidatieproces Marengo gaat verder met het pleidooi in de zaak van Saïd R. Tegen deze vermeende rechterhand van hoofdverdachte Ridouan Taghi is (eveneens) een levenslange gevangenisstraf geëist. Vanaf dinsdag is het aan de advocaten van R. om hun visie op de zaak te geven. Zij hebben daar vier tot vijf dagen voor ingepland.

R. ontkent alle beschuldigingen. Nadat het Openbaar Ministerie levenslang had geëist, reageerde R. in de rechtbank in Amsterdam-Osdorp: “Belachelijk allemaal weer.” Zijn advocaten Mark Dunsbergen en Robert van ’t Land zullen tot de eindconclusie komen dat hij vrijgesproken moet worden.

De 50-jarige, in Marokko geboren R. wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij meerdere moorden en pogingen daartoe en van het leidinggeven aan een – in de woorden van het OM – “volstrekt gewetenloze organisatie”. Taghi wordt gezien als opdrachtgever van de moorden. Hij zette zijn opdrachten uit bij onder anderen R. die dan schutters en spotters zou regelen.

R. werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. In december 2021 is hij aan Nederland uitgeleverd. Doordat het lang duurde voordat hij uitgeleverd werd, loopt de behandeling van zijn strafzaak achter op die van de andere verdachten. Ook een advocatenwissel zorgde voor vertraging.

Het bewijs in Marengo steunt volgens justitie op onder meer onderschepte berichten over criminele handelingen uit de PGP-telefoons van de verdachten, maar de zaak kwam pas aan het rollen nadat kroongetuige Nabil B. zich bij justitie had gemeld. Hij heeft belastend over meerdere verdachten verklaard, in ruil voor strafvermindering. De advocaten van R. zetten grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van die verklaringen. Een aanzienlijk deel van het pleidooi zal daarover gaan.

De rechtbank is van plan in oktober van dit jaar uitspraak te doen. Het is echter zeer de vraag of dat gaat lukken. Vorige maand is advocaat Inez Weski gearresteerd, waardoor hoofdverdachte Taghi nu zonder juridische bijstand zit. De rechtbank moet nog met hem spreken over hoe nu verder. Als hij een nieuwe advocaat zou willen, zou dat voor flinke vertraging kunnen zorgen.