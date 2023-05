BBB krijgt meeste zetels bij verkiezing Eerste Kamer

Overal in Nederland gaan de pas verkozen leden van de Provinciale Staten naar de stembus. Ze kiezen dinsdag de nieuwe Eerste Kamer. De BoerBurgerBeweging (BBB) wordt de grootste partij in de nieuwe Senaat, het is alleen nog niet duidelijk hoe groot de overwinning uitvalt.

Volgens de voorlopige prognose komt de BBB na dinsdag met 17 mensen in de Eerste Kamer. GroenLinks en de PvdA, die één nieuwe fractie gaan vormen, staan samen virtueel op vijftien senatoren en de VVD zou tien zetels krijgen. De Eerste Kamer telt 75 leden.

Dat de uitslag nog niet zeker is, komt doordat de mensen die de Eerste Kamer mogen kiezen niet verplicht zijn om op hun eigen partij te stemmen. Ze mogen ook een andere partij steunen. Partijen kunnen op die manier bondgenoten aan een extra zetel helpen, zonder zelf een zetel kwijt te raken, in de hoop dat ze daar later iets voor terug krijgen.

Elke stemming begint om 15.00 uur. In totaal 616 mensen mogen dinsdag stemmen. Het gaat om de Statenleden in de twaalf provincies en om de leden van de kiescolleges op de ‘bijzondere gemeenten’ Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast is er voor het eerst een kiescollege dat stemt voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Die leden komen samen in het stadhuis van Den Haag.

Elke stem is een bepaald aantal punten waard, afhankelijk van het aantal inwoners. Een stem in Zuid-Holland levert 692 punten op, terwijl een stem op Saba goed is voor vier punten. In totaal zijn er 178.970 punten te verdelen. Voor een zetel in de Eerste Kamer zijn 2386,27 punten nodig.

Bij de provinciale verkiezingen op 15 maart, ruim twee maanden geleden, kreeg de BBB in elke provincie de meeste stemmen. Dat is niet eerder gebeurd. In Drenthe kreeg de partij bijna een derde van alle stemmen. In totaal eindigde de partij met 138 mensen in de Staten, meer dan de nummers twee (VVD, 63) en drie (GroenLinks, 51) bij elkaar.

De Eerste Kamer moet wetsontwerpen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen, beoordelen. Als ook de Eerste Kamer heeft ingestemd, wordt een wet van kracht.