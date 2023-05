Cao-overleg gehandicaptenzorg eindigt in onenigheid

De cao-onderhandelingen in de gehandicaptenzorg zijn stukgelopen. Werkgevers en vakbonden laten weten dat het overleg zonder overeenstemming is geëindigd. Vakbond FNV Zorg & Welzijn is teleurgesteld en zinspeelt op “hardere acties” in de sector, waarin het al langer rommelt. De bond vindt het eindbod van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) te mager.

“Op verzoek van de werkgevers zijn we opnieuw om tafel gegaan. We hadden daarom ook verwacht dat de VGN had geluisterd naar de zorgen van de werknemers”, stelt vakbondsbestuurder Camara van der Spoel.

VGN, dat de werkgevers vertegenwoordigt, biedt een loonsverhoging van 10 procent over twee jaar plus twee eenmalige uitkeringen van in totaal 700 euro. Volgens FNV is dat voor werknemers in deze tak van de zorg te weinig om de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. FNV en CNV hadden samen minimaal 10 procent loonsverhoging voor eind januari 2024 geëist. De werkgevers willen die 10 procent op zich wel betalen, maar dan willen ze wel de looptijd van de cao verlengen met 10 maanden.

Omdat ook op andere onderdelen weinig werd geboden volgens FNV, vindt de bond het eindbod niet goed genoeg. Dat wordt overigens wel aan de achterban voorgelegd.

VGN noemt het bod juist “goed en verantwoord”. De organisatie benadrukt dat ook rekening moet worden gehouden met “de financiële mogelijkheden van zorgorganisaties binnen de gehandicaptenzorg”. Met dit voorstel zouden zij financiële risico’s aangaan die “nog net als aanvaardbaar worden ervaren”, klinkt het.