Politie: acht tips na Opsporing Verzocht over AZ-relschoppers

De politie heeft acht nieuwe tips binnengekregen over AZ-supporters die mogelijk betrokken waren bij rellen in het voetbalstadion, nadat Opsporing Verzocht dinsdagavond opnieuw aandacht had besteed aan de zaak. Er hebben zich na de uitzending nog geen supporters bij de politie gemeld, laat een woordvoerder weten.

In Opsporing Verzocht werden dinsdagavond foto’s van negen verdachten getoond. Vier van hen waren ook in de uitzending van een week geleden al te zien, maar dat had nog geen aanhoudingen opgeleverd. De vijf overige verdachten waren ‘nieuw’, aldus Opsporing Verzocht. De mannen op de getoonde foto’s worden verdacht van openlijke geweldpleging of mishandeling, of van allebei.

Na een wedstrijd tussen AZ en de Londense voetbalclub West Ham United, eerder deze maand, braken rellen uit toen AZ-fans de tribune met West Ham United-supporters bestormden. Volgens de politie zijn inmiddels in totaal negentien aanhoudingen verricht vanwege de ongeregeldheden. Dat is er één meer dan dinsdag werd gemeld. Zeker negen verdachten zitten nog vast.