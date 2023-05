GroenLinks: Statenlid was wél geïnformeerd over belang van stem

De GroenLinks-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft Debora Fernald wel degelijk uitgelegd wat het belang was van haar stem bij de Eerste Kamerverkiezingen. Dat zegt fractievoorzitter Sinan Özkaya in een reactie op uitlatingen van Fernald bij de NOS. Het Statenlid beweert dat ze niet was geïnformeerd door haar fractieleden. Ze stemde dinsdag op Volt in plaats van op GroenLinks en dat kostte die partij één zetel in de Eerste Kamer. Fernald werd daarop uit de fractie gezet.

“We hebben haar veelvuldig uitgelegd wat het belang was van haar stem voor de Eerste Kamer, zowel één op één als in het team”, aldus Özkaya. “Verder was ze aanwezig bij een landelijke bijeenkomst met alle GroenLinks-Statenleden hierover, waarbij er uitgebreid aandacht is besteed aan het belang van het stemmen.”

Fernald, die met voorkeurstemmen in de GroenLinks-fractie in Zuid-Holland werd gekozen, zegt dat ze werd buitengesloten door haar partij. Ook dat ontkent de fractievoorzitter. “Wij hebben als fractiegenoten alles gedaan om haar welkom te laten voelen en veel tijd en energie gestoken in onze samenwerking met elkaar en met Debora. We hebben haar, net als de andere nieuwe fractieleden, geholpen met wegwijs worden in het Statenwerk. En uiteraard was zij zeer welkom en vooral ook gewenst om aanwezig te zijn bij fractievergaderingen.” De Rotterdamse gaat zelfstandig als Statenlid verder in de Groep Doe STOER.