Statenlid heeft spijt van stem op Volt en gevolgen GroenLinks

Het Zuid-Hollandse Statenlid Debora Fernald heeft er spijt van dat ze dinsdag bij de Eerste Kamerverkiezingen op Volt stemde en niet op haar eigen partij GroenLinks. Fernald zegt tegen de NOS dat ze niet wist dat de consequenties van haar stem zo groot zouden zijn. Volt kreeg dankzij de Rotterdamse een tweede zetel in de Eerste Kamer, terwijl GroenLinks juist naast een achtste zetel greep.

“Ik zeg eerlijk: ik heb niet gedacht aan het effect op de Eerste Kamer”, zegt Fernald tegen de NOS. “Ik had op internet wel gezien dat mijn stem ‘600-zoveel’ punten waard zou zijn, maar ik dacht: wat is dat nou? Dat zal toch niet zo’n effect hebben? Ik dacht dat het geen impact had op de zetels.”

Fernald, die met voorkeurstemmen voor het eerst in de Statenfractie van GroenLinks kwam, werd naar eigen zeggen de afgelopen weken buitengesloten door haar eigen partij. Ze zegt ook niet te zijn ge├»nformeerd over de belangen van de Eerste Kamerverkiezingen. Ze kreeg wel hulp van Volt. Als ‘bedankje’ stemde Fernald dinsdag op die partij.

“Ik kan wel vragen of ze het willen terugdraaien, maar ik denk niet dat het zo werkt. Als ik dit had geweten, had ik me dit bespaard. Dit is voor niemand leuk”, aldus Fernald. “Het is geen kwade opzet geweest, ik wist het gewoon niet. Iemand had me dan moeten vertellen dat het spelletje zo werkt. Ze hebben toch een steekje laten vallen door bezig te zijn met dingen die eigenlijk nu niet van belang waren, want dit was achteraf gezien toch wel heel belangrijk. Ik wilde alleen maar vragen wat de gevolgen zouden zijn. Die gevolgen weet ik dus nu. Maar iets te laat. Ik heb zeker spijt, dit was het me niet waard.”

Fernald werd direct na de verkiezingen uit de fractie van GroenLinks gezet. Ze houdt haar zetel en gaat onder de naam Groep Doe STOER (Samen Tegen Onrecht En Racisme) verder in de Zuid-Hollandse Staten.